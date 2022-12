Si ribalta la barca, la capitaneria recupera naufrago nello Stretto - Tempostretto

La motovedetta di Reggio Calabria lo ha salvato

MESSINA e REGGIO CALABRIA – Si ribalta la barca nelle acque dello Stretto di Messina. Una persona cade in mare. Una situazione di pericolo a circa 1 mn dalla costa calabra ma la capitaneria di porto riesce a recuperare il naufrago. Sotto il coordinamento della sala operativa della capitaneria di Porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto, la motovedetta CP 801 di Reggio Calabria ha tratto in salvo la persona finita in mare nella zona di Pellaro, territorio di Reggio Calabria.

Lo stesso equipaggio della motovedetta ha portato il naufrago, in buone condizioni di salute, a terra, dove lo attendevano amici e familiari.