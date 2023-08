Si rovescia imbarcazione al Ringo, naufrago salvato dal personale dei traghetti - Tempostretto

Disavventura senza serie conseguenze per un messinese in difficoltà, salvato dall'equipaggio della Elio e dalla Capitaneria

MESSINA – Le forti raffiche di maestrale che dalle prime ore di stamani spazzano lo Stretto hanno rovesciato una canoa a vela nello specchio d’acqua antistante il lungomare del Ringo. E’ successo stamane intorno alle 7.40.

Ad avvistare l’imbarcazione in difficoltà è stato l’equipaggio della Elio di Caronte & Tourist, in rientro a Messina. Il traghetto ha rallentato la velocità e il personale si è messo a scrutare il mare, scorgendo un uomo in acqua, in difficoltà, accanto la canoa capovolta. L’equipaggio ha avvisato la Capitaneria di Porto e intanto calato una scialuppa dove il naufrago è stato issato e da lì trasferito sulla motovedetta della Guardia Costiera. Il malcapitato è stato riportato a riva e affidato ai soccorsi. Le sue condizioni sono buone. Si tratta di un messinese, per lui soltanto tanta paura ma nessuna seria conseguenza.