Si schianta con la vespa sul guardrail e rimane incastrato: liberato dai Vdf e soccorso dal 118 - Tempostretto

Incidente in via Noviziato Casazza

MESSINA – Un giovane è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale autonomo in via Noviziato Casazza (Sp 42). Per cause in corso di accertamento il ragazzo, a bordo di una vespa 50, ha finito la sua corsa contro il guardrail, rimandovi incastrato. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, giunto dalla caserma centrale di Messina, per tagliare un pezzo di guardrail con moto troncatrice e liberare la gamba del ragazzo. Una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale del 118.