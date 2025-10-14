Si spacciano per operatori di Messina Servizi, l’azienda mette in guardia i cittadini

Tentano di entrare in casa e chiedere denaro

Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che sono arrivate segnalazioni relative a persone che, spacciandosi per operatori dell’azienda, tentano di introdursi nelle case private.

Gli operatori di Messinaservizi Bene Comune non effettuano controlli o interventi all’interno delle case e non sono autorizzati a richiedere denaro ai cittadini.

“Invitiamo pertanto la popolazione a prestare la massima attenzione e a non consentire l’accesso a persone che dichiarano di agire per conto della società senza una motivazione verificabile.

In caso di dubbi o comportamenti sospetti, è importante contattare immediatamente le forze dell’ordine e segnalare l’accaduto a Messinaservizi Bene Comune attraverso i canali ufficiali”.