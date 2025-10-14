Si spacciano per operatori di Messina Servizi, l’azienda mette in guardia i cittadini

Tentano di entrare in casa e chiedere denaro
Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che sono arrivate segnalazioni relative a persone che, spacciandosi per operatori dell’azienda, tentano di introdursi nelle case private.
Gli operatori di Messinaservizi Bene Comune non effettuano controlli o interventi all’interno delle case e non sono autorizzati a richiedere denaro ai cittadini.
“Invitiamo pertanto la popolazione a prestare la massima attenzione e a non consentire l’accesso a persone che dichiarano di agire per conto della società senza una motivazione verificabile.
In caso di dubbi o comportamenti sospetti, è importante contattare immediatamente le forze dell’ordine e segnalare l’accaduto a Messinaservizi Bene Comune attraverso i canali ufficiali”.
Ecco, questa una delle conseguenze di fare entrare nelle proprietà private (i condomini) gli operatori.
Sarebbe molto meglio avere cassoni comunali.
Ma così è, contano le %, i risultati e i fondi.
Poi se i cittadini hanno disagi, a chi importa ?
PS: altri problemi, i soliti: spazzatura che invade balconi, stanze, cortili; servizi costosi per spostare i carrellati.
Allegria