Sicily Football Cup, a Messina il torneo di calcio giovanile fino a Pasqua

Diverse le squadre arrivate da tutta Europa che si sfideranno al Marullo e sui campi in provincia. Ieri la presentazione, oggi il via e domenica le finali

MESSINA – Tra il “Marullo” di Bisconte e altri impianti di calcio della provincia, tirrenica e nebroidea, si svolgerà la sesta edizione della Sicily Football Cup. La provincia di Messina, per la prima volta, ospita il torneo di calcio giovanile più internazionale del sud Italia, dal 28 al 31 marzo saranno 70 i club, con 160 squadre che contano circa 2500 atleti, che si sfideranno.

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo, la presentazione ufficiale a Palazzo Zanca con anche una rappresentanza della squadre già arrivate in Sicilia. In questo fine settimana di Pasqua si sfideranno formazioni della categorie con fascia d’età dal 2007 al 2016 provenienti dal territorio regionale e nazionale e da Albania, Germania, Grecia, Inghilterra, Kosovo, Malta, Slovacchia e Romania.

Alla presentazione sono intervenuti per l’amministrazione il sindaco Federico Basile per un saluto, l’assessore Massimo Finocchiaro, uno degli organizzatori Davide Cicero e il presidente della Figc Messina Leonardo La Cava. Tutti hanno voluto augurare un in bocca al lupo ai partecipanti e al tempo stesso di godersi le bellezze della nostra provincia. A Messina si giocherà a L’Ambiente Stadium di Bisconte, a Barcellona si giocherà allo Scirea, più impianti a disposizione a Capo D’Orlando, il “Vasi” di Gliaca di Piraino e così via. Gli organizzatori spiegano che in quattro giorni si giocheranno circa 1000 partite su 12 campi tra Messina e provincia.

Gli interventi alla presentazione a Palazzo Zanca

Sindaco Federico Basile: “Questi momenti servono a far capire che tanta gente anche squadre estere avranno modo di conoscere Messina, sotto la grande bandiera del calcio saranno unite e si conosceranno tra loro. Vi porgo il saluto della città. In bocca al lupo per questo torneo”.

Davide Cicero, “Tornei Giovanili Sicilia” organizzatore della Sicily Football Cup: “Sono arrivate diverse squadre dai paesi esteri e tante squadre si stanno mobilitando per arrivare qui in Sicilia, si parte da Messina e si arriverà a Santo Stefano di Camastra. Si giocheranno quasi mille partite in 12 impianti diversi collocati nella zona nebroidea, ringraziamo tutti coloro che hanno dato la disponibilità per i loro campi. In questo rientra anche l’amico Antonio D’Arrigo che ha dato massima disponibilità per l’impianto l’Ambiente Stadium, uno degli stadi più belli che ci sono in Sicilia, che ospiterà circa 700 atleti”.

Massimo Finocchiaro, assessore alle politiche sportive: “Faccio un plauso ai genitori che assistono i ragazzi che fanno sport. All’Ambiente Stadium hanno fatto un grande lavoro e mantengono alta la qualità, la bellezza per noi amministrazione è vedere gli impianti vissuti dagli atleti. Auguro un buon campionato a tutti”.

Leonardo La Cava, presidente Figc Messina: “Porto i saluti del presidente Sandro Morgana della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia che non ha potuto esserci, ho visto l’elenco dei campi e sono tra i più bei campi che ci sono in provincia. So cosa significa organizzare un torneo internazionale e leggere i nomi di squadre da tanti paesi esteri vuol dire tanto per noi”.