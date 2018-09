Furci. Calcinacci dal viadotto, sopralluogo del Cas: presto rete protettiva

FURCI SICULO. I tecnici del Consorzio per le autostrade siciliane si sono recati questa mattina a Furci Siculo, per un sopralluogo al viadotto di viale dei Cipressi. La strada sottostante è stata chiusa con ordinanza sindacale per la caduta di calcinacci. La situazione è molto delicata, ed il primo cittadino, Matteo Francilia, ha chiesto un intervento in tempi celeri. L’ingegnere Schepisi, il gometra Mungiovino ed altri tecnici sono rimasti nella cittadina jonica per circa due ore.

“Terremo l’attenzione alta – ha spiegato Francilia - finché non sarà risolto il problema definitivamente.

Al di là dei sopralluoghi, necessari, servono i fatti. Non si può rischiare con l’incolumità dei cittadini, che va assolutamente salvaguardata. L’ordinanza di chiusura della strada – ha sottolineato - rimarrà in vigore sino a quando non mi sarà garantito che non esistono rischi per la popolazione che transita in quell’area quotidianamente. Attendiamo quindi un intervento risolutivo sul tutta la tratta autostradale che insiste sul paese di Furci. Mi è stato detto che prestissimo mi sarà inviata una relazione dettagliata degli interventi da eseguire a seguito del sopralluogo di questa mattina.

Il Cas interverrà nei prossimi giorni per rimuovere il pericolo immediato – prosegue Francilia - poi saranno fatti dei lavori di messa in opera di una rete ed infine programmeranno un intervento risolutivo di manutenzione per l'intera tratta che sovrasta il nostro territorio”.