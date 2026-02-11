Ginnastica artistica, buoni risultati per le atlete dell’UniMe

Una recente prova al PalaGym della Cittadella Sportiva Universitaria ha evidenziato l'ottimo stato di salute del settore

Continua la pioggia di risultati positivi per la SSD UniMe che, nello scorso weekend, è stata impegnata nella prima prova del Campionato a Squadre Silver Serie D di Ginnastica Artistica (livelli LA/LA3/LB/LB3/LC/LC3 – Base e Avanzato), categorie Allieve e Junior/Senior. La manifestazione, organizzata dal sodalizio universitario, si è svolta presso il Palagym della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina.

Il bilancio complessivo è senza dubbio più che positivo e incoraggiante: le atlete grigio-azzurre hanno affrontato la competizione con impegno, determinazione e grande spirito di squadra. Per molte di loro si trattava della prima esperienza in un campionato a squadre, e i risultati ottenuti rappresentano un importante punto di partenza nel percorso di crescita tecnica e sportiva.

Nel livello LA, la SSD UniMe si è resa assoluta protagonista conquistando il primo posto grazie alle prestazioni di Sorrenti Matilde Maria Smeralda, Mancuso Isabel, Affinità Martina, Bernabei Margot e Maimone Elena, che hanno totalizzato 205,800 punti, precedendo di misura la Marletta E-Sport e la Gym Life.

Ottimo riscontro anche nel livello LB Base, dove la squadra composta da Boncoddo Elisa, Bonsignore Sofia, Giannetto Chiara, Laganà Gloria e Romeo Vanessa ha chiuso al terzo posto con 175,050 punti, al termine di una gara combattuta e di alto livello tecnico.

Nel LB Avanzato, le due formazioni Allieve della SSD UniMe, composte rispettivamente da Agostino Benedetta, Colosi Gioia, D’Arrigo Silvia e da Amato Alice, Faraci Lara, Pino Francesca, hanno portato a termine una prova regolare e solida, classificandosi al quinto e sesto posto, confermando buone prospettive di crescita in vista dei prossimi appuntamenti.

Risultati di rilievo anche nel livello LC3 Base, dove la squadra formata da Donato Eleonora, Viscuso e Galletta Emma ha conquistato il secondo gradino del podio con 132,250 punti, sfiorando la vittoria finale. Positiva anche la prova della formazione composta da Ancione Giulia, Strano Aurora e Morgante Chloe, alla prima esperienza in questa categoria, che ha chiuso al quinto posto.

Nel LC3 Avanzato Junior/Senior, infine, le due squadre grigio-azzurre con D’Arrigo Viola, Mondello Ludovica, Leopizzi Denise, Onorato Aurelia e Maiorana Arianna e con Dattilo Carol, Dattilo Francesca Maria, Donato Alessia e Rinaldi Giulia hanno ottenuto rispettivamente il quinto e sesto posto, dimostrando compattezza e determinazione.

Un fine settimana che conferma il buon lavoro svolto dallo staff tecnico e l’ottimo stato di salute del settore ginnastica della SSD UniMe. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi impegni stagionali, che vedranno ancora protagoniste le atlete della ginnastica artistica femminile, insieme alla sezione di ginnastica maschile, pronte a proseguire il percorso di crescita e consolidamento intrapreso.