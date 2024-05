Sigfrido Ranucci a Messina: il giornalista di Report in città per il suo libro “La scelta”

Domenica 19 maggio a Santa Maria Alemanna nell'evento organizzato dalla libreria Bonanzinga

MESSINA – Sigfrido Ranucci, il giornalista di “Report”, sarà a Messina domenica 19 maggio. L’evento, organizzato dalla libreria Bonanzinga, sarà l’occasione per presentare il suo libro “La scelta”, dalle 11, a Santa Maria Alemanna. A dialogare con il giornalista sarà Antonella Russo, consigliera comunale e componente del Coordinamento provinciale del Partito democratico.

In questo libro Ranucci racconta il suo cammino personale legato a doppio filo con il suo lavoro per Report. Lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo.