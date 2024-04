Sipario sui Criteria Nazionali Giovanili, i risultati di Molonia e Bavastrelli

I due nuotatori dell'Unime erano subentrati alla più numerosa truppa femminile universitaria a Riccione

RICCIONE – Lo Stadio del Nuoto di Riccione dopo la tre giorni dedicata alle donne ha visto da lunedì in vasca gli uomini. Gli unici messinesi erano i tesserati dell’Unime, Gabriele Molonia Juniores 2006 e Antonio Bavastrelli Cadetto 2005. Proprio quest’ultimo ha nuotato in due gare, lunedì nella giornata inaugurale ha nuotato gli 800 stile libero chiudendo in 8’18″39, decimo tra i nati 2005. Quest’oggi nella giornata conclusiva impegnato nei 1500 stile libero ha migliorato il proprio tempo di iscrizione nuotando nella seconda serie dove ha chiuso al quarto posto in 15’34″44, alla fine classificandosi ottavo tra i nuotatori del suo stesso anno di nascita. Il compagno Molonia invece aveva come unica gara in programma i 1500 stile libero nuotati in 16’25″05 senza migliorarsi.