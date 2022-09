Siracusano (Fi): "Schifani uomo giusto per governare la Sicilia" - Tempostretto

La deputata messinese di Forza Italia: "Il Ponte unica opera in grado di rilanciare l'Isola"

“La nostra coalizione è pronta a governare ancora una terra straordinaria, con un potenziale enorme, con storia, tradizioni, cultura, bellezze naturalistiche invidiate in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato la deputata messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano, in occasione della convention di oggi del centrodestra a Palermo a sostegno della candidatura del senatore Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana.

“Noi autenticamente uniti”

“Siamo l’unica vera area politica – ha proseguito Siracusano – composta da partiti diversi ma con un comun denominatore che da decenni ci consente di guidare tante Regioni, tanti comuni, e per quasi 10 anni di aver espresso in Silvio Berlusconi il presidente del Consiglio del Paese. Il centrodestra è autenticamente unito, non è un progetto – come tanti altri – nato in laboratorio con il solo scopo di presentarsi con una comunanza di facciata alle urne, tentando di ingannare gli elettori”.

“Riavvieremo la realizzazione del Ponte sullo Stretto”

“Gli italiani e i siciliani sanno che scegliendo noi – ha concluso Matilde Siracusano – scelgono competenza, determinazione, buon governo. Renato Schifani, una grande personalità, già presidente del Senato, è l’uomo giusto per la Sicilia. Ed anche grazie a lui, con il centrodestra al governo nazionale, riavvieremo la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, unica grande opera in grado di rilanciare la nostra Isola e il Mezzogiorno intero”.