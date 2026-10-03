Siracusano: “Risanamento a Messina deve continuare, massimo impegno per nuove risorse”

Le parole della sottosegretaria dopo la consegna di via Macello Vecchio

“Quella di oggi è un’altra giornata importante per Messina e per il percorso di risanamento della città. La consegna al Comune dell’area di via Macello Vecchio rappresenta un ulteriore passo avanti in una storia che, grazie alla legge speciale per il risanamento, ha già consentito di cambiare concretamente la vita di tantissime famiglie messinesi, restituendo loro un alloggio dignitoso e liberandole finalmente dalle baracche”.

Lo dice Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, che ringrazia il presidente della Regione Siciliana e commissario per il risanamento, Renato Schifani, per la sua presenza oggi a Messina e “per l’impegno che sta portando avanti. Ma la battaglia per il risanamento è ancora lunga – prosegue -. I 100 milioni di euro che siamo riusciti a far stanziare nel 2021 sono stati utilizzati bene e hanno prodotto risultati importanti, ma adesso abbiamo il dovere di guardare avanti e garantire la continuità degli interventi”.

La sottosegretaria conferma i “massimo impegno a livello nazionale affinché possano essere presto stanziati nuovi fondi e si possa proseguire speditamente lungo questo percorso virtuoso. A Messina c’è ancora tanto da fare e dobbiamo farlo fino in fondo, per il bene della città e di tutte quelle famiglie che non meritano più di vivere nelle baracche, ma hanno diritto a un futuro più sereno, sicuro e dignitoso”.