Messina, la Lav lancia la “Sagra della Lotta Antispecista”

Sabato 4 ottobre l'appuntamento alla Libreria Colapesce

La sede LAV di Messina organizzerà sabato 4 ottobre alla Libreria Colapesce in via Mario Giurba 8, Messina, uno degli appuntamenti della “Sagra della Lotta Antispecista”. Sarà un’occasione per conoscere da vicino LAV e le persone impegnate ogni giorno sul territorio per gli animali, scoprire le attività della sede locale e capire come partecipare concretamente.

Gli eventi rientrano nella campagna LAV “Lotta per uno, lotta per tutti” pensata per accogliere tutte le persone che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e le proprie energie per difendere i diritti degli animali e contribuire a costruire una società più giusta. Il messaggio della campagna è semplice: difendere anche un solo animale significa proteggere una vita, ma ogni azione individuale può contribuire a un cambiamento molto più grande. Un cambiamento necessario per superare un sistema che continua a considerare gli animali come risorse da sfruttare e per affermare una società fondata sul rispetto di tutti gli esseri viventi.

“Essere attivisti LAV significa scegliere di non restare a guardare: significa mettere in comune competenze, idee ed energie per dare voce agli animali e agire insieme attraverso campagne, iniziative, attività di sensibilizzazione e interventi concreti nelle proprie città. Per scoprire come diventare attivista LAV e partecipare agli appuntamenti organizzati sul territorio è possibile consultare la pagina dedicata“.