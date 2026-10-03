La Brigata Aosta al fianco di Avis Messina per la raccolta di sangue: “Il legame tra la comunità e l’Esercito è forte”

Nei giorni scorsi si è conclusa la campagna alle caserme "Crisafulli Zuccarello" e "Ainis"

MESSINA – Nei giorni scorsi si è conclusa la campagna di raccolta sangue dell’Avis Messina all’interno delle caserme “Crisafulli Zuccarello” e “Ainis”, organizzata in virtù del protocollo d’intesa firmato con la Brigata Aosta. A partecipare spontaneamente sono stati i militari del 5° reggimento Fanteria Aosta, del 24° reggimento artiglieria Peloritani e del 6° reparto comando e supporti tattici Aosta.

Un’adesione su base volontaria, che ha confermato come la comunità messinese e l’Esercito abbiano stretto da anni un profondo legame, rinnovato di anno in anno anche grazie a iniziative del genere. Dall’Avis spiegano che “le donazioni rappresentano una risorsa importante per le esigenze cliniche degli ospedali del territorio peloritano e per la salute della popolazione. Questa iniziativa, quindi, come quelle degli anni precedenti, ha inteso incrementare il numero di persone disponibili a sottoporsi a donazione di sangue ed emo-componenti, rafforzando ancor di più il legame tra comunità militare e cittadina, soprattutto alla luce della cronica scarsezza di risorse ematiche nel periodo estivo”.