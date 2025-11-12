 Sistema Cuffaro, la protesta del Pd messinese: "Chi tace oggi, è complice"

Redazione

mercoledì 12 Novembre 2025 - 19:30

Sit-in dei democratici davanti agli ospedali di Taormina e Barcellona

“Chi tace oggi, è complice. Davanti a una Regione ridotta a “bancomat per predatori”, non bastano 
più le parole di indignazione. Serve un atto di responsabilità politica  e morale”: così Armando Hyerace, segretario del Partito Democratico  provinciale messinese, presente a Barcellona, insieme al segretario del  circolo locale, Pantano, e numerosi iscritti democratici, al sit-in  organizzato dai dem davanti al Cutroni Zodda per protestare contro il  governo regionale.

Anche a Taormina, un presidio all’ospedale San Vincenzo ha voluto rimarcare  l’evidente mala gestio del governo regionale rispetto ai bisogni reali,  anteponendo interessi di pochi ai diritti fondamentali come quello alla  salute. Presente il membro della segreteria provinciale con delega alla  sanità e consigliera comunale di Messina, Antonella Russo: “La Sicilia  non può più essere ostaggio di un potere marcio e autoreferenziale. Il “sistema Cuffaro” riguarda un modo diffuso di gestire il potere che,  in decenni, abbiamo visto ripetersi come una prassi consolidata”.

“Dalle inchieste emerge che la sanità, cuore di questo sistema, è sempre  più terreno di affari e clientele personali invece che di cura e  assistenza pubblica – prosegue Hyerace -. Una burocrazia piegata alla 
politica e la fedeltà che prevale sulla legalità ne sono il simbolo. In un contesto in cui la sfiducia verso le istituzioni cresce, chiediamo  al presidente Schifani un gesto di dignità politica, un passo indietro. Rimanere inermi, nella speranza che non arrivi un prossimo scandalo,  alimenta il dubbio che non esista alternativa all’illegalità”.

“Noi diciamo il contrario: la legalità e la trasparenza devono tornare  al centro dell’azione politica”, conclude Russo.

