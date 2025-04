Sistema museale nazionale, due siti del Messinese accreditati dal ministero della Cultura

Importante riconoscimento per il MuMa di Milazzo e Casa Cuseni a Taormina. Complessivamente sono sette i nuovi siti culturali siciliani inseriti nell'elenco

Sono sette i siti culturali siciliani ufficialmente accreditati al Sistema museale nazionale e due di questi si trovano nel Messina, esattamente a Taormina e a Milazzo. Per loro arriva il riconoscimento del ministero della Cultura, che ha certificato il raggiungimento degli standard di qualità previsti a livello nazionale.

I sette siti siciliani accreditati

I siti accreditati sono: il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, ad Agrigento; la Galleria regionale di Palazzo Abatellis, il Museo archeologico regionale “Antonino Salinas” e il Museo regionale di Arte moderna e contemporanea, a Palermo; la Galleria regionale di Palazzo Bellomo, a Siracusa; la Casa Cuseni – Museo delle Belle Arti e del Grand Tour di Taormina e il Muma Museo del Mare di Milazzo, nel Messinese.

Queste strutture hanno dimostrato performance di qualità negli ambiti dell’organizzazione e gestione delle risorse, della cura delle collezioni, nella comunicazione e nel rapporto con il territorio, ottenendo così il riconoscimento ministeriale.

Il Muma Museo del Mare di Milazzo

Situato nel Castello di Milazzo, il MuMa Museo del Mare è un luogo unico nel suo genere, dove riscoprire l’armonia tra uomo e mare attraverso scienza e arte. Si occupa di protezione ed educazione ambientale, con un messaggio volto a sensibilizzare, soprattutto i più giovani, alla tutela e salvaguardia del mare.

Il MuMa nasce dalla tragica storia di un capodoglio, ribattezzato “Siso”, che nell’estate del 2017 ha trovato la morte a largo delle Isole Eolie a causa di una rete da pesca illegale e della plastica che aveva ingerito. Dopo il recupero delle ossa e la ricostruzione dello scheletro effettuata dal biologo Carmelo Isgrò, è nata l’idea di realizzare il museo, che ha al centro proprio il maestoso scheletro del capodoglio Siso sospeso in aria con dei cavi, insieme alla rete illegale che l’ha ucciso e la plastica che è stata trovata nella sua pancia.

Casa Cuseni – Museo delle Belle arti di Taormina

Gioiello artistico di inizio Novecento, Casa Cuseni è la più antica casa-museo della Sicilia. Ha il merito di aver promosso, prima fra tutte, l’identità culturale e artistica della Città di Taormina. Nelle sue stanze sono passati centinaia di intellettuali, da Tennessee Williams a Henry Faulkner, da Pablo Picasso a Salvador Dalì. Nove Premi Nobel per la letteratura: Ernest Hemingway che lì scrisse il suo primo racconto giovanile, Lord Bertrand Russell che teorizzò il manifesto della Pace, ed ancora, Anatole France, William Yeast, Thomas Mann, Andre Gidè solo per ricordarne alcuni, senza dimenticare Jòzef Rotblat, premio Nobel per le scienze, lo scienziato che studiò ed applicò alla medicina gli isotopi radioattivi.

Scarpinato: “Traguardo importante per il patrimonio siciliano”

“Un traguardo importante per la valorizzazione del patrimonio siciliano – ha sottolineato l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – che testimonia l’impegno costante verso l’eccellenza e la qualità nell’offerta culturale regionale. L’obiettivo è lavorare a supporto di musei, parchi e gallerie affinché possa crescere il numero delle istituzioni culturali regionali in possesso degli standard necessari per entrare nel Sistema museale nazionale. Anche attraverso la fondamentale sinergia con le azioni e gli interventi finanziati dal Pnrr, vogliamo rendere i nostri musei sempre più connessi, accessibili, inclusivi e fruibili, contribuendo in modo concreto allo sviluppo e alla valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio”.