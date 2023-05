Slalom di Novara. Chiuse le iscrizioni, sono 120 i piloti della 28ª edizione - Tempostretto

I piloti si sfideranno il 14 maggio per il terzo round del Campionato Tricolore e di quello siciliano

NOVARA – Le monoposto sono pronte e si attende solo l’approvazione da parte della federazione per rendere ufficiali i 120 piloti che il 14 maggio si sfideranno in provincia di Messina per il terzo round del Campionato Tricolore e del Siciliano. Sulla manifestazione di Novara, disciplina Slalom fra i birilli, incessante e meticoloso è stato il lavoro di organizzazione da parte della Top Competition, una prova che assegnerà doppio punteggio in virtù del coefficiente 2.

I partecipanti allo Slalom di Novara

Fra i driver in arrivo “dal continente” spiccano i nomi di tre campani: Salvatore Venanzio, attuale leader della classifica tricolore e vincitore dell’ultima edizione dello Slalom di Novara, che sarà al via su Radical Sr 4 come Gianluca Miccio, atteso al successo dopo i tanti piazzamenti importanti e Luigi Vinaccia, “l’espertissimo “ che punta sulla potenza del 2000 cc honda della sua Osella Pa 9/90 per mirare in alto.

I siciliani rispondono innanzitutto con il Campione nazionale in carica Michele Puglisi, anche lui al volante di una Radical Sr 4 e con tanti altri pretendenti al vertice su performanti biposto e su scattanti piccole monoposto. L’elenco dei piloti con vetture da turismo è altrettanto ricco di protagonisti di alto livello i cui nomi saranno snocciolati dopo l’ufficializzazione, sicuramente ci sarà nella sua gara di casa Michele Ferrara, il noto preparatore che di tanto in tanto “prende in mano” il volante.

L’arrivo dei protagonisti è atteso in tutta la provincia messinese: lo slalom di Novara infatti riscuote interesse in un ampia parte del territorio che offre ospitalità anche nei paesi limitrofi. Dalla costa tirrenica alle colline peloritane uniti in una grande festa sportiva oltre ai piloti e gli addetti ai lavori, tanti appassionati che giungono per la manifestazione con una proficua ricaduta per le strutture locali durante tutto il weekend.

L’organizzazione di Top Competition

Sotto il profilo organizzativo la Top Competition, che può contare sulla spinta promozionale della Delegazione Regionale Aci Sport, prosegue l’intensa collaborazione con l’amministrazione comunale che in particolare si intensificherà nelle giornate dell’evento, per le quali saranno impegnate le forze dell’ordine e, in ambito sportivo, un gran numero di commissari e ufficiali di gara.

Percorso e programma

Nel frattempo, sono stati effettuati gli ultimi controlli sul tracciato ricavato sulla s.s 185 che sarà teatro delle sfide con lo start ubicato poco fuori l’abito di Novara e l’arrivo dopo 3,250 km in direzione mandrazze. Conformate le 14 postazioni di rallentamento per mantenere le medie secondo regolamento, punti nodali e altamente spettacolari dove i piloti si giocano molte delle loro chance di successo. Gli slalom prevedono infatti che ogni birillo toccato equivale a 10 punti di penalità che vengono sommati a quelli calcolati in base al tempo. Le classifiche a fine gara vengono stilate in base al punteggio della migliore manche effettuata.

Il 28° Slalom di Novara entrerà nel vivo sabato 13 maggio con l’apertura del centro accrediti presso il municipio di Novara in via Sofia 1 alle 14:30, dove si dovranno consegnare i documenti cartacei delle verifiche sportive che andranno fatte online. Le tecniche si svolgeranno in Piazza Stancanelli-Basile dalle 14.45 fino alle ore 20.

