Slalom Salice, la Nebrosport pronta a dare battaglia nella 7ª edizione

Quattro i piloti che saranno impegnati sabato e domenica: Santo Fallo, Biagio Meli, Salvatore Basile e Santi Leo

Motori caldi e determinazione alle stelle per la Scuderia Nebrosport, che nel weekend del 17-18 maggio 2025 sarà protagonista al 7° Slalom di Salice, appuntamento ormai classico del panorama slalomistico siciliano. Al via ci saranno quattro portacolori, pronti a sfidare il cronometro sui tornanti messinesi di una delle gare più tecniche e selettive della stagione.



Apre la pattuglia Nebrosport Santo Fallo, sempre fedele alla sua Fiat 500 Sporting di classe RS 1.15 PLUS, reduce dalla brillante vittoria di classe ottenuta allo Slalom di Castell’Umberto. Fallo si presenta con un setup collaudato e una guida aggressiva che potrebbe regalargli un altro successo tra i piloti Racing Start.



Riflettori puntati anche su Biagio Meli, che torna in azione sulla sua aggressiva Fiat Uno Turbo di classe S7, reduce da un’ottima prestazione al recente Slalom di Giarre-Milo, dove ha centrato il secondo posto di classe e il 17° assoluto. Grazie ai nuovi aggiornamenti del set-up e all’esperienza accumulata, Meli cercherà di migliorare ulteriormente i suoi riferimenti cronometrici su un tracciato che esalta la sensibilità e la precisione dei piloti.



Dopo lo sfortunato epilogo allo slalom di Torregrotta, dove un problema lo ha costretto al ritiro, Salvatore Basile torna in pista con grande determinazione a bordo della sua Peugeot 205 Rally di classe E1-1400. Il pilota milazzese è pronto a riscattarsi e a ritrovare il feeling con la vettura, puntando a una gara priva di errori per tentare di conquistare i vertici della classe.



Chiude il quartetto dei portacolori nebrosport Santi Leo, al volante della performante Radical SR4 di classe E2 SC 1400. Dopo la top ten assoluta centrata allo Slalom di Avola, il driver messinese, campione siciliano in carica della classe E2SC, si presenta con l’ambizione di difendere il titolo del campionato e la vittoria assoluta conquistata nella sesta edizione della gara salicese, puntando nuovamente al gradino più alto del podio grazie alla precisione della sua guida e all’efficienza della barchetta inglese.

Articoli correlati