Si tratta di primo approdo in Italia, non giungono da Lampedusa

MESSINA attende l’arrivo di 196 migranti. Le operazioni di sbarco sono previste per le 19. Non si tratterebbe di un trasferimento di migranti giunti a Lampedusa ma di soccorsi in mare di primo approdo in Italia. Altri 600 migranti stanno sbarcando a Reggio Calabria. La Questura messinese è già al lavoro per quanto concerne le operazioni inerenti i 196 che sbarcheranno sulla sponda siciliana.