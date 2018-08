Estate Nizza in Festa, si inaugurano gli stand. Annullato concerto di Zarrillo

NIZZA DI SICILIA. La Ptm managament, in qualità di organizzatore dell' evento Estate Nizza in Festa 2018 ha ufficialmente che oggi, sabato 4 agosto, saranno inaugurati gli stand a Nizza di Sicilia . Viene confermato lo spettacolo di cabaret degli Arteteca. Lo spettacolo musicale di Michele Zarrillo è stato annullato per problemi tecnico-organizzativi. "Ci scusiamo per gli inconvenienti e i ritardi - si legge in una nota - che hanno causato disagi sia all'Ente Comunale quanto a tutti i partecipanti all'evento".