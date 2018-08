Furci Sicily fest, appello del presidente del Ccn Bonarema ai commercianti

FURCI. La cittadina jonica si prepara per il primo “Furci Sicily fest”, un appuntamento che si prefigge l’obiettivo di diventare negli anni evento clou dell’estate furcese. Il presidente del Centro commerciale naturale “Bonarema”, Franco Romeo, ha inviato un invito a tutti i commercianti affinché partecipino attivamente all’appuntamento.

"Dopo gli incontri tra l'Amministrazione comunale e gli operatori economici di Furci – spiega Romeo - si è giunti alla determinazione di organizzare per il 13 agosto una serata dedicata alla musica e al divertimento lungo la via IV Novembre che per l'occasione sarà interamente destinata ad isola pedonale per consentire lo svolgersi dei numerosi eventi (esibizioni delle palestre - della banda musicale , gruppi folkloristici, esposizione di prodotti locali e artigianali, l'esibizione dei bravissimi musicisti che compongono il famoso gruppo "I Beddi" e tante altre attrazioni).

L'Amministrazione comunale, in collaborazione anche del Centro commerciale naturale Bonarema – prosegue il presidente - nonostante le ristrettezze economiche, ha voluto donare alla cittadinanza questa occasione di svago finalizzata comunque alla promozione sia turistica del nostro paese che dei prodotti locali offerti dai nostri commercianti.

Per questo – evidenzia Romeo - invito i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori tutti a partecipare attivamente a questo evento esponendo i propri prodotti e accogliendo i numerosi visitatori nei propri locali di vendita. Con il contributo di tutti la manifestazione sarà ancora più bella, divertente e coinvolgente. L’auspicio – conclude Romeo – è che i commercianti non facciano mancare il proprio contributo”.