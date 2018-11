Giornata dell’amicizia in Vespa, tra i lungomare dello Jonio e la Val d'Agrò

FURCI SICULO - Grande successo ed entusiasmo per la “IV giornata dell’amicizia in Vespa” organizzata dai ragazzi del team “Ozio H24 Motori Savoca“.

Gli oltre 200 partecipanti hanno invaso la Riviera Jonica per una bellissima passeggiata, in sella ovviamente alla propria Vespa. Partiti da Furci Siculo, hanno fatto prima tappa a Savoca, tra i Borghi più belli d’Italia, poi a Limina, per la benedizione dei vespisti, e hanno concluso pranzando ad Alì Terme tra canti, balli e una raccolta di fondi per scopo benefico.

Una bella domenica di sole dove i numerosi vespisti, venuti da tutta la Sicilia e la Calabria, e un partecipante anche del Vespa Club Caserta, sono rimasti piacevolmente colpiti dall’accoglienza del sodalizio jonico e dalla bellezza del territorio, percorrendo i bellissimi tornanti della Valle D’Agrò e i lungomari della Riviera.

“E’ stato il nostro primo evento, a tre anni dalla nascita del nostro gruppo, e siamo molto soddisfatti – dichiarano i membri del direttivo di “Ozio H24 motori Savoca” – per l’ottima riuscita, oltre ogni aspettativa. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto per rendere questa giornata indimenticabile e soprattutto coloro che hanno contribuito alla nostra raccolta fondi che verrà interamente devoluta in beneficenza”.

Il prossimo appuntamento sarà il 24 febbraio 2019 per la “V Giornata dell’amicizia in Vespa” che si svolgerà nella bellissima cornice del Lago di Ganzirri.