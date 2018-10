Letojanni. Giornata di prevenzione e salute organizzata dalla Misericordia

LETOJANNI. Domenica 7 ottobre torna la Giornata di prevenzione e salute organizzata dalla Misericordia S. Giuseppe di Letojanni e giunta alla X edizione.

A partire dalle 8,30 e fino alle 12,30, presso i locali del Palazzo Polifunzionale a Letojanni, degli specialisti effettueranno visite a titolo gratuito. Si tratta di Luciana Lombardo (cardiologia), Maria Dennissen (fisioterapia), Giuseppe Mento (Neurologia), Maria Teresa D’Agostino (nutrizione clinica), Paolo Colina (oncologia) e Daria Caminiti (otorinolaringoiatria).

"Essere giunti alla decima edizione - afferma il Governatore Alessandro D’Angelo - ci riempie di orgoglio ma allo stesso tempo ci fa riflettere su come negli ultimi anni si sia registrato un peggioramento nelle condizioni economiche della popolazione con conseguente trascuratezza del proprio stato di salute a causa dei costi a volte troppo elevati delle visite specialistiche. Giornate come questa - aggiunge - servono a non far perdere la speranza, a dare la possibilità ai cittadini in difficoltà di esercitare il diritto alla salute grazie agli specialisti e amici della Misericordia che dedicano metà della loro domenica ad effettuare visite gratuite anziché a godersi il meritato riposo dopo una settimana di lavoro.

L’associazione cerca sempre di essere in ascolto, di interpretare le esigenze della popolazione, di individuare i sempre nuovi bisogni che purtroppo - conclude D'Angelo - vengono alla luce, e grazie a questo ascolto siamo in grado con umiltà e gratuità di alleviare anche se di poco le sofferenze altrui".