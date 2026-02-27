Messina. Droga e armi a Giostra, arrestato 34enne

In un condominio trovati 5 kg di droga, bilancini di precisione, due fucili a canne mozze rubati, due pistole a salve (di cui una modificata), 10 cartucce e 1.300 euro

I carabinieri – col supporto del Nucleo Cinofili – hanno controllato un 34enne che, dopo essere stato fermato mentre si allontanava dalla propria casa nel quartiere “Giostra”, ha subito manifestato un atteggiamento nervoso e ha indotto i militari a eseguire nei suoi confronti una perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di 900 grammi di marijuana (suddivisi in 9 panetti) e 230 grammi cocaina, quindi è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Gli ulteriori controlli e le relative perquisizioni eseguiti nelle aree condominiali di pertinenza del medesimo complesso di edilizia popolare hanno poi consentito di trovare e sequestrare complessivamente anche altri 4,5 chilogrammi circa di marijuana, 800 grammi di cocaina, 120 di crack e alcuni bilancini di precisione, nonché due fucili a canne mozze di provenienza furtiva, due pistole a salve (di cui una modificata), 10 cartucce e circa 1.300 euro, verosimilmente provento di attività delittuose.

Al termine delle attività, il 34enne è stato portato nel carcere di Messina Gazzi in attesa di decisione del giudice, mentre gli stupefacenti e le armi saranno sottoposti ad accertamenti tecnici da parte dei Carabinieri del Ris di Messina per risalire alla loro provenienza.