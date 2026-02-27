Via Quinto Ennio, la prossima settimana le demolizioni. Ennesimo furto in cantiere

Ora i distacchi dei sottoservizi, poi le demolizioni

Dalla prossima settimana nuove demolizioni nel rione Taormina. Con il trasferimento delle ultime tre famiglie di via Ennio Quinto (lotto V sub A) che si è completato il 25 febbraio, gli Uffici Commissariali, su disposizione del sub commissario Santi Trovato, hanno avviato le procedure per la demolizione delle baracche. Sono stati sollecitati i distacchi dei sottoservizi in modo da poter procedere celermente.

“L’obiettivo è proseguire con lo sgombero di tutta l’area per consentire il completamento lato sud della nuova via don Blasco – dice Trovato -. Sin dall’inizio i nostri uffici hanno seguito passo per passo le fasi che hanno portato i trasferimenti di tutte le famiglie di via Quinto Ennio nelle nuove case, fornendo ogni tipo di supporto necessario. Allo stesso modo stiamo guardando avanti, con particolare riguardo al censimento delle famiglie che risiedono nel sub lotto interessato alle successive demolizioni e che potranno così avere case decorose e adeguate agli standard di sicurezza”.

A breve torneranno le ruspe anche in via Taormina (lotto 2 sub A) dove nei giorni scorsi l’ultima famiglia rimasta nel tratto ha traslocato nella nuova casa.

Ennesimo furto

Purtroppo nel rione Taormina si deve registrare l’ennesimo furto di carburante ai danni dell’impresa che opera nel cantiere. In questo caso il furto, regolarmente denunciato come le altre volte alle forze dell’ordine, è avvenuto in pieno giorno e nonostante la presenza delle telecamere a presidio della zona. Le immagini sono state consegnate per consentire le indagini sul grave episodio.