Nuova Casa dello studente al Policlinico: consegnati i lavori

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di una nuova Casa dello Studente, in un’area di di 870 metri quadrati, di proprietà dell’Università di Messina, adiacente al Policlinico universitario. Ad aggiudicarsi l’appalto, la ditta Consorzio Stabile Valori Scarl di Roma. Poco più di 3 milioni il costo dell’opera, ai quali si aggiungeranno le somme occorrenti per gli arredi. Gli importi erano stati finanziati dal Cipe nel 2011.

L’appalto era stato bandito nel 2014 e, dopo la risoluzione di una querelle burocratica, si è ora arrivati all’avvio dei lavori. I tempi previsti per la realizzazione della nuova Casa dello Studente sono di 730 giorni.

Il progetto è stato redatto dai tecnici dell’Iacp di Messina in conformi tà ad un’apposita convenzione stipulata con l’Università. La direzione dei lavori sarà curata dall’Unità speciale dei Servizi Tecnici dell’Ateneo.

L’edificio si articolerà su cinque piani fuori terra: i primi due (Piano sottostrada e Piano Terra) adibiti a spazi con funzioni di servizio ed i rimanenti tre piani (Piani Primo, Secondo e Terzo) destinati alle residenze.

Il modello tipologico organizzativo secondo cui sono state strutturate le residenze è quello “ad albergo”.

Sono previste 42 camere singole oltre a locali di ingresso, portineria, amministrazione, internet point, sala riunioni, sala Tv, sale studio, caffetteria, palestra e servizi di supporto.

Ogni camera sarà costituita da un posto letto, annesso posto studio e da un servizio igienico individuale, e sarà dotata di illuminazione ed aerazione diretta. Sono state previste, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, 2 camere con bagno individuale adeguate alle esigenze degli studenti con disabilità fisiche.