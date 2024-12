Società partecipate, ecco le nomine. Cambia Arisme, conferme nelle altre

A Messina Servizi, Social City e Patrimonio confermati presidenti e uno dei due consiglieri

MESSINA – Sono ufficiali le nomine delle società partecipate del Comune di Messina. Dopo Amam e Atm, ora è la volta di Arisme, Messina Servizi, Patrimonio e Messina Social City.

Il nuovo presidente di Arisme è Fabrizio Gemelli, consiglieri Alessandro La Cava e Santina Manganaro (ex consigliera della III Municipalità e candidata alla presidenza). L’avvocato Vincenzo La Cava, dunque, non è stato riconfermato come presidente dell’Agenzia comunale per il risanamento.

Confermati i presidenti di Messina Servizi, Messina Social City e Patrimonio, rispettivamente Mariagrazia Interdonato, Valeria Asquini e Maurizio Cacace. In tutt’e tre le società confermato un consigliere e cambia l’altro.

A Messina Servizi resta Lino Cucè ed entra Luca Baldi (ex candidato alla presidenza della V Municipalità). A Messina Social City resta Daniela Bruno ed entra Mario Briguglio (ex sindaco di Scaletta Zanclea). Alla Patrimonio Messina Spa resta Giusi Calanni Fraconno ed entra Maurizio Ballistreri.

