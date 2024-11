Atm, ora è ufficiale: Carla Grillo presidente, con lei nel cda Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone

Ufficializzato il nuovo cda dell'azienda trasporti

MESSINA – Adesso è ufficiale: Carla Grillo è la nuova presidente di Atm spa. Sarà lei, come già preannunciato da tempo, a guidare l’azienda trasporti dopo Pippo Campagna, nel frattempo diventato direttore generale della città metropolitana. Con il decreto sindacale 54 dell’11 novembre, è stato quindi ufficializzato il cda di Atm.

Al fianco della presidente Carla Grillo ci saranno i due componenti Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone. Attesa per il destino delle altre partecipate dopo “l’azzeramento” con le dimissioni in blocco chieste da Cateno De Luca e Federico Basile per il rimpasto politico delle ultime settimane del 2024. Lo stesso De Luca, il 3 novembre scorso, con il “patto degli spaghetti” aveva incoronato Grillo come nuova presidente.