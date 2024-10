Amam, con presidente Alibrandi ecco il nuovo Cda

Le nomine del sindaco Basile. Ecco i profili dei tre scelti

MESSINA – Le nomine più attese. Il sindaco Federico Basile ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Amam: l’ingegnere Paolo Alibrandi è il presidente; l’ingegnera Francesca Martello lascia il Cda di Arismé e il terzo componente è Salvatore Cosenza.

Alibrandi è anche presidente e fondatore della Pro Loco Capo Peloro, che organizza il Festival degli aquiloni. Ingegnere civile e ambientale, così si presenta in un suo vecchio blog: “Ho fatto un master in Europrogettazione e continuo a studiare quello che mi piace per tenermi aggiornato, un fattore che reputo fondamentale per restare al passo con un mondo in continuo mutamento. Ho fondato due start up: ritengo che l’innovazione sia cruciale per migliorare i processi produttivi in qualsiasi ambito. Con alcuni amici abbiamo fondato una start-up che si occupa di innovazione tecnologica, energie rinnovabili e bioarchitettura. E una start-up focalizzata nella valorizzazione del territorio: promozione turistica, agro-alimentare e Km0”.

Nel 2018 è stato candidato in Consiglio comunale per Saitta sindaco, quindi non è in origine un “deluchiano”.

Francesca Martello

Ingegnera libera professionista, Francesca Martello ha fatto in passato dei lavori con Amam committente, collabora professionalmente con l’ex presidente Bonasera e fino ad oggi era nel Cda di Arismé. Salvatore Cosenza, bancario UniCredit, fa parte della segreteria provinciale di Sud chiama Nord e ha lavorato a stretto contatto con la coordinatrice provinciale Melangela Scolaro.

Il terremoto all’Amam

Il terremoto all’Amam è iniziato, dopo un’estate difficile a causa della crisi idrica, con le dimission del direttore generale Donato, criticato poi dal precedente Consiglio d’amministrazione. Il 7 ottobe le dimissioni della presidente Loredana Bonasera e dei consiglieri Alessandra Franza e Adriano Grassi.





