"Riaprite l'ufficio postale di San Saba, troppi disagi per gli utenti"

“Riaprite l’ufficio postale di San Saba”. A lanciare l’appello è il consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Messina Mario Biancuzzo. “Lo sportello del villaggio Spartà oggi, sabato, alle 9,45 – spiega - era chiuso creando disagi per l’utenza. I servizi dell’ufficio postale sono fondamentali per un intero territorio che comprendono numerosi villaggi rivieraschi a nord del Comune di Messina in questo periodo frequentatissimi da turisti e vacanzieri anche stranieri.

Purtroppo – prosegue Biancuzzo - sono stati chiusi definitivamente gli uffici di Orto Liuzzo, Rodia e San Saba. L’unico ufficio aperto doveva essere oggi quello di Spartà. Diverse persone per espletare i pagamenti in scadenza si sono spostati in un altro Comune. Veramente vergognoso soprattutto per le persone anziane che non hanno potuto usufruire di servizi essenziali e che non hanno mezzi a disposizione per spostarsi altrove”.

Il consigliere della VI circoscrizione ha chiesto al sindaco Cateno De Luca “di voler intervenire autorevolmente sui responsabili di Poste italiane per riaprire l’ufficio postale sul lungo mare di San Saba, villaggio a vocazione turistica, almeno dall’ 1 giugno al 30 settembre per consentire ai numerosi residenti, turisti e vacanzieri di poter usufruire di un servizio e di non essere costretti a fare lunghe file in altri uffici o affrontare frequenti e difficili spostamenti su territori particolarmente disagiati che molti non potranno raggiungere”.