S. Teresa. Asilo nido aperto anche d'estate, genitori che lavorano soddisfatti

S. TERESA DI RIVA. L’Asilo nido, a S. Teresa di Riva, non va in vacacanza. La struttura comunale resta aperta anche nei caldi mesi di luglio e agosto, per la gioia dei pargoli, ma soprattutto dei genitori che lavorano ed avrebbero difficoltà per accudire i propri bambini. Il servizio estivo al nido ha preso il via questa mattina.

E’ fruibile dalle 8 alle 13, 30 dal lunedì al venerdì. L’apertura è possibile grazie ai fondi nazionali per i servizi educativi da 0 a 3 anni. Ancora c’è qualche altro posto disponibile. “Guardiamo con grande attenzione ai servizi sociali – spiega il sindaco, Danilo Lo Giudice – ed abbiamo un obiettivo prioritario, che è quello di migliorarne gli standard. L’apertura estiva del nido ha una grande valenza sociale”. Ed è stata molto apprezzata, in particolare da quei genitori che non avranno la possibilità di andare in ferie.