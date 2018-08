Alì Terme. Casa dell'acqua, la minoranza presenta progetto all'Amministrazione

ALI' TERME. Il gruppo consiliare di minoranza “Orgoglio Aliese” ha lanciato alla maggioranza la proposta di installare un sistema innovativo per la distribuzione di acqua da bere la cosi detta “Casa dell’acqua”. Questo sistema è già in uso in diverse città (per non andare lontano, funziona anche nella vicina S. Teresa di Riva) e ha lo scopo principale di ridurre gli sprechi e l’ impatto ambientale.

La casa dell’acqua funziona in maniera molto intuitiva, ad un prezzo che varia dai tre ai cinque centesimi al litro da’ la possibilità di avere acqua naturale o frizzante controllata e analizzata. I consiglieri propongo di valutare la possibilità di installare questo impianto in aree aperte al pubblico possibilmente in piazza Vittorio Barbera che pare abbia tutti i requisiti come il parcheggio e la presenza di un’area giochi attrezzata per le famiglie.

Alla proposta i consiglieri hanno allegato i seguenti documenti: business plan, vantaggi per l’ ambiente, valutazione ciclo di vita pet, vantaggi per la distribuzione alimentare, caratteristiche e scheda tecnica per l’impianto. L’ acqua è un bene così prezioso da essere chiamato oro blu ed è per questo che bisogna spingere i cittadini ad utilizzarla con intelligenza.

Un importantissimo vantaggio che questo impianto potrebbe avere è la riduzione di bottiglie di plastica. L’Italia detiene un triste record: è il primo paese in Europa per il consumo di acqua in bottiglia. Legambiente spiega come negli anni si sia creata una certa diffidenza per l’ acqua che scorre nei rubinetti di casa. Così la plastica negli anni è aumentata a dismisura affollando gli oceani e inquinando. I vantaggi dunque non mancano ma adesso toccherà alla maggioranza valutare attentamente e capire se sia possibile l’ installazione di questo impianto.