Alì Terme. Qualità curative delle acque termali, esperti a convegno

ALI' TERME. ll Circolo di Cultura “Domenico Garufi” sabato e domenica prossimi (13 e 14 ottobre) ospiterà un evento sul termalismo con importanti ospiti nazionali. L’ iniziativa è stata ideata dall’ assessore comunale di Alì Terme Agata Di Blasi e promossa dall’ Amministrazione comunale di Alì Terme in collaborazione con l’ Associazione nazionale comuni termali (Ancot), il Distretto produttivo benessere termale siciliano e federterme. Previsto per sabato l’ arrivo degli ospiti tra i quali il senatore Umberto Fusco; Franca Roso, Presidente Ancot; Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Federterme; Antonio Fraioli del Policlinico Universitario Umberto I e Università Sapienza di Roma; Domenico Munafò sindaco del Comune di Termevigliatore; Fausto Alberto De Maria vicepresidente Ancot e Rachele Ludovici assessore del Comune di Fiuggi.

Gli ospiti saranno accolti nella casa comunale e guidati dal sindaco Carlo Giaquinta presso l’ Istituto Maria Ausiliatrice e in seguito presso gli stabilimenti termali presenti ad Alì Terme: le Terme Acqua Grazia, le Terme Marino e le antiche terme Granata Cassibile bene ad oggi in disuso da riqualificare. Dopo la visita guidata seguirà una tavola rotonda dove sarà attenzionato il tema del termalismo in Sicilia.

Alle 21 in piazza Nino Prestia è stata organizzata la manifestazione “LimonAlì”, una degustazione dei prodotti tipici locali, di cui la “punta di diamante” è proprio il limone Interdonato. Domenica 14 alle 9.30 avrà inizio il Convegno nazionale al quale interverranno politici, docenti universitari ed esperti nel settore delle cure termali. Temi centrali saranno il rapporto benessere e sistema termale, le qualità curative e terapeutiche delle acque termali, il quadro normativo regionale siciliano e le politiche attuate e quelle ancora da attuare per il pieno sviluppo del termalismo in Sicilia ed inoltre le strategie di sviluppo del settore termale.