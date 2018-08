Scala Torregrotta: gli eventi del "triduo" in onore della Beata Vergine Maria

Hanno preso il via le manifestazioni religiose e civili in onore della Beata Vergine Maria della Scala per l'anno 2018. La Patrona e Protettrice di Scala Torregrotta viene accolta fisicamente nel simulacro che, dopo un attento restauro, fa ora rientro tra i suoi fedeli, nell'atmosfera emozionante che caratterizza naturalmente il mare. Ed è proprio vicino al mare che, a partire da stasera, 1 agosto, si spostano tutte le celebrazioni, in vista della santa messa pontificale del 3 agosto, nella quale culmina il momento più intenso di affidamento alla Beata Vergine Maria di Scala.



Ecco dunque gli appuntamenti: stasera, mercoledì 1 agosto, in Piazza Peppino Impastato (Corso Sicilia), alle 19 e 30 il momento di evangelizzazione, alle 20.00 la Santa Messa, presieduta da don Francesco Farsaci, Vicario episcopale per la zona Tirrenica e parroco di S.Stefano Protomartire in Milazzo, animata dal Rinnovamento nello Spirito Santo - Diocesi di Messina, coordinato da Maurizio Colucci; a seguire l'Adorazione Eucaristica e la preghiera d'intercessione.



Giovedì 2 agosto, in Piazza Corso Sicilia, si entra nel vivo della solennità, con il Santo Rosario alle 19 e 30 e la Celebrazione dei Vespri alle 20.00, presieduta da Mons. Gaetano Tripodo, Vicario episcopale per le isole Eolie e parroco di S. Maria Addolorata in Tono; a seguire ci sarà la Benedizione del Mare e delle imbarcazioni, con l'omaggio floreale ai caduti in mare. La serata prosegue dalle 22.00 all'1.00, in Piazza Peppino Impastato, con la Notte sotto le stelle, in preghiera con Maria, in concomitanza con la "Notte Bianca", caratterizzata da eventi culturali, concerti, spettacoli, mostre, giochi, mercatini.



Si conclude venerdì 3 agosto, in Piazza Corso Sicilia con il Rosario alle 19 e 15 e, alle 20.00, la Santa Messa Pontificale, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela. A seguire, la Fiaccolata Mariana, con il seguente percorso: Piazza Corso Sicilia, Via Catania, Via Messina, Lungomare, via Sfameni, via Nazionale, via XXI Ottobre, via Montenevoso e Piazza Santa Maria della Scala. Rientrando in chiesa, si volgerà al termine con l'Atto di Affidamento della Parrocchia alla Beata Vergine Maria della Scala.