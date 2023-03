“Solo di passaggio”, a Messina l'anteprima europea del docufilm sul calvario dei migranti - Tempostretto

Martedì, alle 17, al Parco Hocynus Orca

MESSINA – Arrivano dal Niger, dal Sud Sudan, dalla Somalia, dall’Eritrea. Fuggono dalla fame, dalla guerra, da regimi crudeli e repressivi. Partono sognando l’Europa e si ritrovano per varie ragioni bloccati, o riportati, in Libia, dove vivono in condizioni estreme, dopo aver attraversato, nel corso del viaggio, un inferno fatto di abusi, stupri, contrabbando, schiavitù, estorsioni. E del rischio più che concreto di perdere la vita: per terra, prima che per mare.

A raccontare il calvario in presa diretta sono i migranti protagonisti del film documentario “Solo di passaggio”, realizzato dall’associazione libica Al Marsed – Osservatorio di genere in situazioni di conflitto e promosso dalla Convenzione per i diritti nel Mediterraneo di cui Al Marsed fa parte e la Fondazione MeSSInA è cofondatrice.

Il documentario inedito, frutto di un anno di lavoro, raccoglie le testimonianze dalla viva voce dei migranti in Libia e sarà proiettato in anteprima europea martedì 14 marzo alle 17.00 a Messina, al Parco Horcynus Orca. Sarà presente un responsabile di Al Marsed che spiegherà come è nato e come si è sviluppato il progetto messo in campo dall’associazione.