Sostegni (e riduzioni) alle imprese, il piano quadriennale in Consiglio comunale

In terza commissione Cicala e Finocchiaro hanno nuovamente spiegato il programma della Giunta tra riduzioni del suolo pubblico, della Tari e del canone idrico

MESSINA – A distanza di oltre una settimana dalla presentazione alla stampa, gli assessori Cicala e Finocchiaro hanno illustrato ai consiglieri comunali, durante la seduta odierna della terza commissione consiliare (presieduta da Emilia Rotondo), alcuni passaggi chiave del piano quadriennale dell’amministrazione Basile per aiutare i commercianti.

Cicala ha illustrato ai consiglieri le misure di sostegno già spiegate ai giornalisti e alla città in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’arco temporale di 4 anni. L’assessore ha ricordato che “alcune di queste misure inizieranno da subito, altre dal 2026. Nel 2025 si estende la riduzione del 50% del suolo pubblico, allargata anche ai canoni mercatali. Sono compresi anche i canoni per le feste patronali. Sono tutte misure di sostegno per chi è in regola coi pagamenti”. E ancora: “Per il canone idrico sarà del 100%, con l’importo della bolletta che sarà ricevuta, se in regola, che sarà abbattuta”. Così vale anche per la tassa rifiuti, con una riduzione del 15%.

Per fare un passo indietro, lunedì 3 marzo il sindaco Federico Basile e gli assessori Cicala e Finocchiaro hanno presentato il piano quadriennale di sostegno al commercio, che si basa su fondi di bilancio e su Pn Metro Plus 2021-2027, con 8 milioni a fondo perduto ma anche riduzioni e agevolazioni che fanno salire a circa 25 milioni il plafond intero (qui il dettaglio di fondi e risorse). Ci saranno riduzioni della Tari e delle tasse sull’erogazione idrica e il suolo pubblico, oltre ai parcheggi d’interscambio gratis per altri 4 anni e ai finanziamenti per chi c’è già sul territorio e per chi decide di investirci, magari tornando a Messina da fuori. Ma sono previsti anche fino a 50mila euro a fondo perduto per chi decide di investire sul territorio, soddisfacendo determinati requisiti.