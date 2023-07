"Sotto il bosco di latte", Summer school di scrittura creativa a San Teodoro - Tempostretto

L'evento avrà luogo dal 29 al 3 agosto ed è stato organizzato dalla Pro loco. La direzione artistica affidata alla giornalista Rai e scrittrice Lidia Tilotta

S. TEODORO – L’Associazione Pro loco San Teodoro tra altre iniziative culturali del caffè letterario Gesualdo Bufalino, propone una Summer school di scrittura creativa nella sua sede di Villa Pittalà Alberti a

San Teodoro. Sotto la direzione artistica della giornalista Rai e scrittrice Lidia Tilotta e con la collaborazione degli scrittori Erica Donzella e Luigi la Rosa che saranno presenti nel corso delle sei giornate in programma, la scuola è rivolta ai giovani che vogliono accostarsi al mondo della scrittura ed è

pensata come un’esperienza intensiva anche di convivenza tra allievi e scrittori nella sede dell’Associazione. L’attività prevede una parte teorica da svolgere in sede con lezioni mirate e una parte

laboratoriale e creativa che si terrà all’aperto, a contatto con la natura. Proprio per questo è stata scelta San Teodoro come sede del progetto. Il piccolo centro abitato di poco più di mille abitanti sui monti Nebrodi, si trova infatti nel territorio dell’omonimo Parco nazionale, immerso in un contesto naturalistico di straordinario valore. L’attività in esterna si svolgerà in quattro luoghi simbolici dell’ area naturalistica nebroidea vicini al territorio del comune di San Teodoro.

Lezioni frontali, laboratori e tavole rotonde

La Summer School prevede di alternare lezioni frontali, laboratori di scrittura creativa, tavole rotonde e workshop. Le attività predette saranno curate dagli scrittori, noti nel panorama letterario italiano, Lidia Tilotta, Luigi la Rosa ed Erica Donzella, che saranno presenti alternandosi e condivideranno con gli allievi

anche l’esperienza di vita comunitaria all’interno della sede della Pro loco. Oltre alle attività didattiche specifiche della scuola e alle visite naturalistiche ad esse connesse, è previsto che i pasti comunitari si svolgano seguendo un “Percorso del gusto” volto alla scoperta dei sapori tipici dei luoghi. Dopo i pasti serali ci saranno dei momenti di svago con la recitazione di versi della letteratura simpodiale classica, musica e giochi letterari. Tutte le attività sono pensate per svolgersi nel contesto di un clima di raccoglimento e meditazione (specialmente favorita dall’immersione nel contesto naturalistico), ma anche di entusiasmo e condivisione umana autentica, allo scopo di trasmettere il valore che una giusta predisposizione psicologica può avere nel processo della creazione artistica. Alla fine del percorso gli allievi partecipanti consegneranno un testo in prosa o poesia che vorrà essere il frutto della loro esperienza didattica, meditativa e umana. Alla Summer School può partecipare un massimo di 20 allievi. I partecipanti dovranno avere un’età compresa tra i venti anni (compiuti) e il compimento del trentesimo anno, con leggeri margini di tolleranza. -I partecipanti dovranno soggiornare a San Teodoro per tutta la durata del corso che è stabilita in sei giorni, dal 29 agosto al 3 settembre.