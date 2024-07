Spadafora. Amministrazione Pistone, le prime iniziative sul territorio

A poche settimane dalle elezioni amministrative, il nuovo sindaco di Spadafora avvia le prime iniziative sul territorio

SPADAFORA – Dalla pulizia delle aiuole alla lotta contro i parcheggi selvaggi. La nuova amministrazione Pistone, a Spadafora, avvia le prime iniziative sul territorio a poche settimane dalle elezioni comunali.

Lo scorso fine settimana sono state elevate diverse sanzioni, soprattutto sul lungomare di Spadafora, a diversi automobilisti in divieto di sosta. Il sindaco Lillo Pistone ha commentato, sui social: «Almeno 40 autoveicoli sono stati sanzionati. Si avverte che da questo momento ci sarà tolleranza zero nei confronti dei trasgressori».

Sempre sul lungomare, inoltre, sono state ripristinate le docce a disposizione dei bagnanti con l’invito da parte dell’amministrazione ad uso appropriato, evitando shampoo e bagnoschiuma che contribuiscono ad inquinare i nostri mari. Infine, sono stati rimossi i contenitori per gli abiti usati che negli anni erano stati utilizzati per gettare rifiuti di ogni tipo invece che per lo scopo per il quale erano stati posizionati sul territorio.