Messina, colpi di pistola a San Giovannello. Ferito un pregiudicato

È una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine il 57enne ferito a San Giovannello. L'uomo é stato trasportato dal 118 al Piemonte dove i medici lo hanno curato per le diverse ferite all'addome, imputate a colpi di pistola. Colpi che lo hanno raggiunto di striscio, così i sanitari non temono pericoli di vita ma si sono comunque riservati la prognosi e la vittima rimane ricoverata in osservazione. Intanto indaga la Squadra Mobile sul fatto, avvenuto in pieno giorno, stamattina, in una zona molto popolata. Gli investigatori hanno già ascoltato diversi testimoni e indagano sui precedenti del cinquantasettenne, che ha alle spalle più di un guaio con la giustizia. L'ultima sparatoria in città risale al 30 marzo scorso a Villaggio Aldisio: qualcuno aprì il fuoco contro un 47enne che se la cavó con ferite superficiali. I poliziotti non escludono collegamenti tra i due episodi ma l'inchiesta é ancora all'inizio e i primi indizi sin qui raccolti non indicano piste decisive.