Spatari prima rettrice. Mai una donna aveva guidato l'Università di Messina - Tempostretto

E' docente di Medicina del Lavoro e direttrice del Dipartimento dei Servizi del Policlinico di Messina

Per la prima volta l’Università di Messina sarà guidata da una donna. La nuova rettrice è Giovanna Spatari, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina (1990) e specializzata in Medicina del Lavoro e in Ematologia generale: clinica e di laboratorio, professoressa ordinaria MED/44 all’Università degli Studi di Messina, eletta presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro per il quadriennio 2019-2022.

Attività didattica

Docente di Medicina del Lavoro nei seguenti Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; triennali: Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Igiene dentale, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; nelle Scuole di Specializzazione in: Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Igiene (tronco comune), Farmacologia, Radioterapia, Reumatologia, Audiologia e foniatria, Dermatologia e Venereologia, Allergologia e Immunologia Clinica. Docente a Master universitari di II livello e di I livello e a Corsi di perfezionamento. Docente presso Dottorati di ricerca dell’Università degli Studi di Messina (sette cicli).

Autrice di capitoli di libri a uso didattico.



Attività clinico-assistenziale. Direttrice del Dipartimento dei Servizi nel Policlinico “G. Martino” di Messina. Dirigente medica nell’Uosd di Medicina del Lavoro. Medica competente di alcuni Enti pubblici tra cui l’Università degli Studi di Messina.

Attività scientifica

E’ autrice di circa 100 articoli scientifici editi su riviste internazionali censite, su riviste nazionali e internazionali indicizzate, su altre riviste nazionali, internazionali o in atti di congressi e convegni.

Titolare di progetti di ricerca finanziati: nell’ambito dell’Ateneo (PRA); in ambito nazionale (PRIN 2006, CCM 2013, INAIL BRIC 2015) in qualità di responsabile (unità di ricerca); in ambito nazionale (INAIL BRIC 2016-18) in qualità di coordinatore nazionale.

Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Messina per il triennio 2004 – 2007. In atto Vice Presidente del CUG. Segretaria nazionale della Sezione Nazionale di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità. Segretaria nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro. Responsabile della segreteria scientifica di diversi congressi nazionali.