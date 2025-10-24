Sperone, “mancano paline di fermata Atm”. Grillo: “A giorni ci saranno”

"Senza paline nascono discussioni con gli autisti e si creano disagi per studenti e cittadini", segnala un cittadino. ll problema "dovrebbe essere risolto a breve", comunica la presidente

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo che in zona Sperone mancano ancora le paline di segnalazione delle fermate, creando discussioni con gli autisti. In particolare alcuni non effettuano la fermata verso Messina all’incrocio di via Archimede con via Stagno d’Alcontres, creando notevoli disagi ai numerosi studenti che frequentano il polo universitario di Papardo e a chi si deve recare all’ ospedale Papardo”.

Abbiamo girato la segnalazione alla presidente Atm, Carla Grillo, che così ci ha risposto: “L’attività di monitoraggio delle paline è in corso. La ditta sta eseguendo la verifica dei punti sprovvisti di palina e sta intervenendo tempestivamente. Mi riferisce che, a giorni, le paline mancanti verranno collocate anche nella zona di Sperone”.