La Pasqua Terra di Gesù 2026: iniziative e solidarietà

L'organizzazione si prepara alla Pasqua con una serie di iniziative dedicate a sostenere gli ultimi

La Domenica delle Palme rappresenta un momento di grande significato spirituale e comunitario. In questa giornata di riflessione e devozione, “Terra di Gesù” offre, al prezzo simbolico di 10 euro, un bonsai di ulivo nel sagrato della Chiesa di Camaro Superiore. Un gesto che permette a tutti, credenti e non, di partecipare attivamente e diffondere valori di solidarietà e attenzione verso i più fragili. I bonsai, donati dai Vivai Anania di Milazzo, richiedono cura e attenzione, simbolo di come ogni piccola azione possa contribuire a creare un mondo più pacifico e solidale.

L’intera iniziativa sostiene la Casa della Misericordia, una struttura, situata nella Canonica, che da oltre dieci anni, senza ricevere contributi pubblici, si prende cura delle persone più vulnerabili della Città dello Stretto.

La Pasqua dei bambini

E al Centro Buon Pastore di via Calvi ci si prepara a celebrare la Pasqua con un gesto di affetto e condivisione nei confronti dei piccoli beneficiari. Mercoledì 1 aprile alle ore 16, i bambini e ragazzi, seguiti da Terra di Gesù, riceveranno un Uovo di Pasqua, simbolo di rinascita, speranza e gioia, donato con grande entusiasmo dalle Parrocchie Cavaliere e Scarcelli e dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” – Sezione di Messina. Questo gesto rappresenta un momento speciale di vicinanza e solidarietà, che sottolinea l’importanza di supportare e condividere le festività pasquali con chi ha più bisogno. Una iniziativa che mira a portare un sorriso e un momento di serenità ai più piccoli, rafforzando il senso di comunità e di speranza che caratterizza la nostra tradizione pasquale.