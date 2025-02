Spese per il ricorso perso, il movimento No Ponte lancia una raccolta fondi

Hanno fatto ricorso contro la condanna a pagare 238mila euro più oneri di legge

104 persone che hanno avanzato ricorso contro la costruzione del Ponte sullo Stretto sono state condannate a pagare 238mila euro più oneri di legge.

“Non c’è stata una spiegazione chiara di come sia stata calcolata questa cifra – dicono i rappresentanti dei Movimenti No Ponte -. Nessun dettaglio sui criteri adottati, sul parametro della tariffa o sulle attività legali rimborsabili, per questo è stato proposto appello ma la condanna pesa come un macigno, non solo su chi ha intrapreso questa battaglia legale, ma su tutti noi che ci opponiamo a un’opera inutile, dannosa e priva di un progetto credibile. Per questo, chiediamo il tuo aiuto per sostenere le 104 persone che hanno proposto l’azione inibitoria per far fronte alle spese di soccombenza”.

E’ possibile donare con PayPal o Lemon Way o inviando un bonifico a IBAN: IT85G0503416504000000002792

Intestato a: ASS.CULT.AMB.

Ragione Sociale: ASS.CULT.AMB. la città dello stretto

Filiale: MESSINA – GANZIRRI

CAUSALE: difendo lo stretto