Spettacoli e punto ristoro al Palacultura, al via l'appalto per la gestione - Tempostretto

Patrimonio Messina Spa comunica l'inizio della procedura per la concessione a titolo oneroso delle sale "Rappazzo e "Palumbo" e dell'arena "Cicciò"

MESSINA – Spettacoli e punto ristoro al Palacultura. Al via la procedura per la concessione in gestione dell’auditorium, delle sale “Rappazzo” e “Palumbo”, del foyer e dell’anfiteatro arena “Cicciò”. Un appalto di cui è responsabile Patrimonio Messina Spa, con il presidente Maurizio Cacace. Si tratta di una concessione a titolo oneroso con data di scadenza il prossimo 15 luglio.

La scelta cadrà sull’offerta economicamente più vantaggiosa e riguarda sale di proprietà comunale. L’importo a base di gara è di 240.000,00 euro. La sala “Rappazzo” è di 70 posti. La sala “Palumbo” ha 140 posti.