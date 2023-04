Spia, insulta e maltratta l'ex compagna, divieto d'avvicinamento per un uomo - Tempostretto

I carabinieri di Falcone hanno eseguito l'ordinanza

FALCONE – Insulti e violenze nei confronti dell’ex compagna. E una gelosia ossessiva che lo portava a spiarla con telecamere e telefonini. Un crescendo che ha provocato una denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Così i carabinieri della stazione di Falcone hanno eseguito a carico di un uomo un’ordinanza di divieto d’avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Una misura cautelare personale che prevede, in particolare, l’obbligo per l’indagato di non avvicinarsi all’abitazione della donna.

La misura è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura di Patti. In precedenza, i carabinieri avevano ricevuto delle segnalazioni informali che hanno permesso loro di documentare i comportamenti dell’uomo.