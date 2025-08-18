Spiaggia a Torre Faro,”Bandiera rossa (per la vergogna)”

Purtroppo gli incivili non conoscono vergogna. Sono disposti a cambiare atteggiamento solo a seguito di pesanti sanzioni economiche

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Torre Faro, via Palazzo. Bandiera blu (o rosso “vergogna”)?”.

La foto che ci è stata inviata mostra vecchie suppellettili di plastica e altro materiale abbandonate in spiaggia. Purtroppo è spiacevole constatare che gli incivili non conoscono vergogna. Sono pronti a cambiare atteggiamento solo a seguito di pesanti sanzioni economiche.