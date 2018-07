Nuovi cda Atm, Amam, Messinaservizi, Teatro: candidature entro venerdì 20

De Luca prosegue spedito con lo spoil system: entro venerdì prossimo chi vorrà potrà presentare le candidature per i Cda delle partecipate: Atm, Amam, MessinaServizi Bene Comune e Teatro Vittorio Emanuele.

E’ infatti in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune l’avviso pubblico per le designazioni e nomine di componenti dei 4 Cda.

L’ avviso riguarda le designazioni di 3 (tre) membri, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell’A.T.M. (Azienda Trasporti di Messina); di 3 (tre) componenti di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’A.M.A.M. (Azienda Meridionale Acque Messina) S.p.A.; la nomina di 3 (tre) componenti di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente in seno al Consiglio di Amministrazione della MESSINASERVIZI BENE COMUNE (Società in House con Socio Unico Pubblico Locale); e la nomina di n. 1 (uno) rappresentante con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’E.A.R. Teatro di Messina.

Gli interessati alle suddette cariche dovranno far pervenire la propria proposta, entro le ore 12 di venerdì 20. Le domande dovranno essere recapitate, tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it; o raccomandata A/R, oppure presentate a mano presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Palazzo Zanca. In entrambe le due ultime modalità, la busta chiusa e sigillata dovrà recare l’indirizzo: SINDACO COMUNE DI MESSINA – UFFICIO DI GABINETTO – PIAZZA UNIONE EUROPEA, 98122 – MESSINA, nonché la dicitura “Designazione/Nomina – Componente/Presidente – Organismo per il quale si vuole concorrere – Specifica del relativo Codice a fianco di ciascuna nomina/designazione oggetto dell’Avviso”. Il presente Avviso è consultabile all’indirizzo http://www.comunemessina.gov.it/ e nelle sedi Circoscrizionali di questo Comune.

L’avviso causerà sicuramente polemiche. Il fronte più caldo è l’Atm, dopo le dichiarazioni del sindaco negli ultimi giorni nei confronti di Foti e la sospensione delle selezioni per gli autisti, ma anche all’Amam ed a Messinaservizi Bene Comune non saranno rose e fiori. Per la gestione dei rifiuti De Luca ha annunciato di voler procedere con l’apertura ai privati. Fronte meno problematico quello del Teatro Vittorio Emanuele dove l’eccellente Luciano Fiorino, attuale presidente, ha più volte dichiarato di voler rimettere il mandato senza nessuna polemica.