Sport e Beneficenza. La “Run4Hope Massigen” fa tappa a Milazzo

Ha fatto tappa nella città del Capo, la staffetta di beneficenza “Run4Hope Massigen” che ogni anno coinvolge sportivi da tutto il territorio

MILAZZO – Nuovo sposalizio tra sport e beneficenza che ancora una volta camminano di pari passo, o meglio corrono insieme dato che si parla della “Run4Hope Massigen”. La staffetta di beneficenza, che quest’anno si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, ha fatto tappa a Milazzo lo scorso 10 maggio.

A Palazzo dell’Aquila il passaggio del testimone, appuntamento promosso dall’ASD Polisportiva Milazzo, alla presenza dell’assessore allo sport Antonio Nicosia. Gli atleti hanno raggiunto il municipio passando dal litorale di Ponente e da Capo Milazzo, per un percorso tanto impegnativo quanto arricchito dalle bellezze paesaggistiche della zona.

Soddisfatto, l’assessore Nicosia ha commentato: «Siamo Felici di accogliere anche quest’anno La “Run4Hope Massigen” che quest’anno avrà come ente beneficiario l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Con l’adesione di oltre 400 associazioni sportive e migliaia di podisti -ha aggiunto- viene dimostrata l’importanza dell’iniziativa che ha visto in prima linea, nel dare giusta testimonianza, anche la Brigata Meccanizzata Aosta con la Tenente Sara Tigano, presenti in questa giornata milazzese».