“Sport Illumina”, a Messina i fondi del ministero: sarà creato un playground modulare e inclusivo

Il Comune ha partecipato al bando lo scorso maggio e ha ricevuto il sì da Roma. Dotazione finanziaria da 800mila euro per l'impianto sportivo

MESSINA – Un nuovo playground per la città di Messina. Il Comune è rientrato nella graduatoria dei primi 100 impianti sportivi che il ministero per lo Sport e Sport e salute Spa realizzeranno in tutta Italia grazie al bando “Sport illumina”. Lo ha annunciato il sindaco Federico Basile, che ha esultato dopo la pubblicazione della graduatoria, che vede Messina in 36esima posizione ma con una dotazione finanziaria accordata di 800mila euro. La stessa cifra è stata accordata soltanto ad altre grandi città come Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Verona, Bari Palermo e Catania.

Basile: “A breve sapremo quale delle 3 aree è stata scelta”

Reggio Calabria, dall’altra parte dello Stretto, è in graduatoria con 320mila euro assegnati per due aree di intervento. Messina ha partecipato nel maggio scorso presentandone invece 3. Basile ha spiegato: “Le aree che possedevano i requisiti necessari per partecipare al bando erano 3 e a breve conosceremo su quale delle tre sia ricaduta la scelta degli organi deputati”. L’obiettivo sarà utilizzare questi fondi per la creazione di un playground, con spazi “Illumina” e cioè modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa.