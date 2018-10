Lo stadio Franco Scoglio riapre, ma solo per 100 spettatori

La Società Ssd Città di Messina ha reso noto di aver ottenuto la concessione da parte degli organi competenti per disputare la gara prevista domani, somenica 21 Ottobre alle 15, allo stadio "Franco Scoglio" contro l'Asd Troina, con parziale apertura al pubblico (100 spettatori). L'ingresso allo stadio non sarà disponibile per la tifoseria ospite. La società ha "ringraziato il Comune di Messina ed il questore, Mario Finocchiaro, per l'impegno profuso in tal senso".