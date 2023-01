Srr, arrivano 10 milioni. Finanziati progetti a Messina e 13 Comuni della provincia - Tempostretto

L'obiettivo è di migliorare la raccolta differenziata

È stata pubblicata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la proposta di graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento per il miglioramento della raccolta differenziata nei Comuni e tutti i progetti presentati dalla Srr Messina Area Metropolitana sono stati ritenuti idonei per essere ammessi a finanziamento.

Si tratta dell’ultima delle tre linee di intervento dell’Investimento 1.1 del Pnrr che gode di uno stanziamento di 600 milioni di euro.

I progetti ammessi a finanziamento prevedono interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, tassello fondamentale per l’implementazione delle operazioni di recupero.

I progetti

I progetti presentati dalla Srr Messina Area Metropolitana e ritenuti ammissibili riguardano i Comuni di Letojanni, Mandanici, Saponara, Giardini Naxos, Fiumedinisi, Taormina e Roccavaldina, per la realizzazione e progettazione di nuovi Centri Comunali di Raccolta (Ccr); Milazzo per il miglioramento e implementazione delle strutture e attrezzature raccolta rifiuti urbani; Torregrotta per i lavori di adeguamento del Ccr e Santa Lucia del Mela per la raccolta realizzazione centro servizi; Santa Teresa di Riva per il miglioramento della raccolta differenziata mediante posa di isole ecologiche containerizzate; Villafranca Tirrena per la realizzazione isole ecologiche automatizzate e di un Centro del Riuso, Venetico per la realizzazione di un’isola ecologica automatizzata; Messina per la realizzazione di isole per l’ambiente nella area nord e centro sud della città.

Ammesso a finanziamento anche il progetto della Srr di Messina area metropolitana “Ricicliamo insieme” per l’incremento della raccolta differenziata nei comuni della fascia Ionica della Srr.

“Migliorare la raccolta differenziata”

“Si tratta – afferma il presidente Danilo Lo Giudice – di un primo importante passo per la Srr che vede in campo progetti finanziabili per oltre 10 milioni di euro. Con i decreti di prossima emanazione il Ministero darà il via all’erogazione dei contributi. Il nostro obiettivo è migliorare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti mettendo i Comuni di competenza della Srr di Messina area metropolitana nelle condizioni di implementare la raccolta differenziata in ottica sempre più dinamica e moderna. Puntiamo con questo investimento al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani attraverso la realizzazione di nuovi impianti e l’adeguamento di quelli esistenti. Molti interventi, infatti, – conclude Lo Giudice – saranno mirati a ridurre l’obsolescenza degli attuali sistemi di gestione dei rifiuti”.